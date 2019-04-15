В России официально стартовали продажи китайских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

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В Китае Huawei продает по 100 000 смартфонов P30 и P30 Pro в день. Одна только JD.Com за сутки продала 144 000 единиц.

Старт продаж смартфонов Huawei P30 и P30 Pro начался 13 апреля. Презентованы флагманы были в конце марта этого года. Модель P30 Pro уже продается по цене 69 990, а младшая версия P30 – 49 990. Более дешевый вариант за 21 990 рублей Huawei P30 Lite, оснащенный камерой в 24 Мп, дисплеем 6,15 дюймов.

Смартфоны работают на процессоре Kirin 710, разработанным китайской компанией для собственной продукции.

Анализы продаж уже проведены на китайском рынке. Там смартфоны продаются феноменальными темпами. Huawei P30 Pro, стоимостью в 820 долларов на площадке JD.Com было продано 82 140 экземпляров за сутки, и 62 245 экземпляров моделей P30. И это только одна из площадок.

Как будут обстоять дела с продажами в России покажет время, однако, судя по продажам в Китае и, по относительно невысокой цене для супертехнологичного смартфона современности, – и в России он должен быть принят «на ура».