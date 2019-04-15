Эксперты сравнили два флагмана от компании Samsung – Galaxy A80 и Galaxy S10

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Презентация Galaxy S10 прошла в конце февраля, а новый Galaxy A80 буквально несколько дней назад. Эксперты решили сравнить два флагмана, чтобы узнать есть ли разница.

Основными параметрами сравнения были: дисплей, корпус, камера и аккумулятор.

Дисплей на A80 оказался больше, но у Galaxy S10 разрешение выше и за счет изогнутости экрана картинка приобретает объем. Яркость экранов двух гаджетов не отличается.

У флагмана S10 есть разъем для наушников, что делает его более демократичным, учитывая, что еще остались люди, которые пользуются проводными наушниками. Однако S10 не может похвастаться настолько технологичной и совершенной камерой как у «сародича» Galaxy A80. У последнего выдвижная, поворачивающаяся камера, которая способна делать фронтальные снимки феноменального качества. У Galaxy S10 камера тоже хороша, но не на столько технологична.

Galaxy S10 более прост в подзарядке устройства из-за имеющегося в составе аксессуаров беспроводного устройства, чем A80 похвастаться не может.

Эксперты сделали вывод, что устройства Galaxy A80 и Galaxy S10 практически идентичны, однако последний больше подходит для продвинутого пользователя, который будет использовать гаджет на полной мощности с реализацией всех возможностей. Но если пользователю важнее возможности камеры, то выбор однозначен – Galaxy A80.