Microsoft сообщила о взломе хакерами почтового сервиса Outlook

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Почтовый клиент Outlook компании Microsoft был взломан с начала года по конец марта. Об этом рассказали в TechCrunch.

Компания Microsoft разослала пользователям письмо, в котором говорилось о том, что хакеры, вероятно, имели доступ к адресу электронной почты, наименованию папок и оглавлениям в сообщении, но не содержанию письма и документам, прилагаемым к ним. Также доступ мог быть к почтовым адресам собеседников пользователя.

В письме было указано, что доступ был открыт для хакеров с 1 января по 28 марта 2019 года. В источнике сообщается, что злоумышленники могли влезть в служебную почту правоохранительных органов и специальных служб Соединенных Штатов для того, чтобы в дальнейшем ее продать.

По мнению кибер-аналитика Владимира Ульянова, основную угрозу для данных компаний несут не хакеры, а сотрудники компаний, которые ежедневно оперируют данными, работают с ней на рабочих компьютерах, и позволяет киберпреступникам относительно легко украсть данные. Эксперт советует носить необходимую информацию на флеш-накопителе и пересылать через защищенные мессенджеры.