Samsung закрыла предзаказы Galaxy Fold на следующий день

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Менее суток новинка с гибким экраном была доступна по электронной очереди.

Прошло почти два года с момента демонстрации технологии гибких дисплеев Samsung, а в конце 2018 года был показан первенец «гибкой» линейки – смартфон Galaxy Fold. 12 апреля первые покупатели могли оформить предзаказ на новинку, но уже в 15 часов следующего дня очередь закрыли. Эксперты считают, что это обусловлено низким спросом на инновационный гаджет. Так, в Европе успели зарезервировать 7125 смартфонов, а еще 7460 экземпляров заказали покупатели из США. Для сравнения – в России за неделю было зарезервировано почти 30 тысяч флагманских Galaxy S10. Видимо, это и стало причиной, по которой Samsung закрыла предзаказы на Galaxy Fold на следующий день.

Стоит учитывать, что не все люди, зарезервировавшие новинку, захотят ее приобрести. С одной стороны, это обусловлено ценой – в США самый «младший» Fold обойдется в $1980, что вдвое дороже флагманов S-серии. Некоторых покупателей может отпугивать долговечность гибкого дисплея. Ранее пресс-служба Samsung показала видео испытаний ресурса гибкого дисплея: Fold выдержал 200 тысяч циклов.

Видимо, инновационная модель не сможет поправить дела мобильного подразделения Samsung. Так, за первые три месяца 2019 года прибыль компании упала на 60%. Аналитики связали это с неудачным стартом продаж Galaxy S10.