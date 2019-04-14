С 3% в Индии до 20% в мире: Honor заявила о новой стратегии захвата рынка

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Войти в ТОП-4 производителей смартфонов на мировом рынке и в ТОП-2 в Китае, амбициозная компания планирует меньше, чем за год.

Honor - один из самых быстрорастущих брендов в 2018 году, однако его доля на рынке, по оценкам экспертов, составляет всего 3%. Сегодня компания заявила о новой стратегии захвата рынка – Honor намерена заполучить 20% всего рынка и стать третьим по величине игроком. Реализовывать победную стратегию Honor начнет из Индии.

Главным фактором роста продаж китайской компании станет укрепление ее имиджа, как производителя высококачественной и надежной продукции, что расширит каналы сбыта и привлечет новых партнеров в Индии. Кроме этого, Honor надеется на сотрудничество с интернет-сервисами, заявил PTI президент Honor Business Unit Джордж Чжао.

Эксперты считают, что главным козырем Honor в Индии будет все же сотрудничество с местными властями. Компания производит в Индии 95% всех смартфонов, а Индия заинтересована в новых инвестициях, поэтому окажет поддержку китайцам. Сам Чжао не скрывает, что успех конкурентной борьбы во многом будет зависеть от бизнес-стратегии местной команды. Если результат будет хороший, то инвестиции не заставят себя ждать. Также Honor может начать выпуск планшетов и ноутбуков, на что правление готово выделить дополнительные средства.

Известно, что Huawei запустила бренд Honor для продажи смартфонов среднего класса через интернет-платформы, а последние два года продукция выходила уже в премиум-сегменте с соответствующей стоимостью. Вероятно, Honor вернется к первоначальному плану и продолжит выпуск смартфонов в среднем сегменте, а дорогие гаджеты будет производить Huawei. Таким образом, бренды смогут расширить свое присутствие в ценовом диапазоне от 5,5 тысяч рублей до 50 тысяч.