Продлить жизнь «старичку»-смартфону: Эксперты объяснили, как правильно заряжать телефон

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Быстро разряжающийся телефон – это первый сигнал для покупки нового устройства. По крайней мере так думает большинство. Однако это оказалось не так. Специалисты дали советы, как улучшить батарею даже старенького телефона.

Один или два года являются предельным сроком отменной работы для новых смартфонов, в то время как телефоны, выпущенные в 2008 году, работают до сих пор. Соответственно пользователи желают, как можно дольше продлить жизнь своему «старичку»-смартфону. В связи с огромным количеством жалоб в Сети, эксперты объяснили, как правильно заряжать телефон.

В первую очередь стоит отказаться от некачественных и дешевых зарядок, недаром же iPhone от Apple не способны заряжаться от низкокачественной китайской подделки. Во-вторых, не стоит заряжать телефон на протяжении всей ночи. Например, для батареи ёмкостью 2900 мАч достаточно 2,5-3 часов. Длительное удерживание 100% заряженного телефона на зарядке вызывает повышение вероятности перегорания контактов, снижение функциональности и выход из строя аккумулятора.

Не смотря на распространённый миф о вреде временной подзарядки девайса, такой метод наоборот способен сохранить ёмкость батареи на долгий срок. Заряд от 30 до 75% является самым оптимальным для телефона. Для постоянной поддержки своего смартфона в тонусе, можно использовать нынче модный Power bank – это портативное зарядное устройство, которое позволит подзарядить аккумулятор телефона в любом месте и в любое время.

Отличной профилактикой для телефона будет полная разрядка и зарядка, а также контроль температуры устройства. Но доводить зарядку смартфона до 100% не обязательно.