Эксперты разобрали Huawei P30 Pro и убедились, что вспышка действительно отстаёт

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Опять полетели камни в сторону компании Huawei после проведения технической проверки смартфонов.

В Китае поступили в продажу гаджеты Huawei P30 и P30 Pro. Эксперты SPC разобрали устройства, выпущенные производителем из Поднебесной и убедились, что вспышка этих аппаратов действительно отстаёт. Большое внимание специалисты уделили камерам P30 и P30 Pro с десятикратным увеличением. Главным сюрпризом стало наличие в смартфонах трехстековой печатной платы. Компания Apple стала первой корпорацией, использующей такую пластину из диэлектрика в iPhone X. Затем последовала за «яблочной» компанией Samsung. Никто не ожидал, что Huawei так быстро наверстает упущенное, но она сделала невозможное.

Оказывается, китайский производитель использовал сборку SLB тайваньского поставщика печатных плат Unimicron. Хотя P30 Pro и iPhone X работают на одинаковой архитектуре пластин из диэлектрика, они применяют стеки по-разному. Все радиочастотные компоненты китайского смартфона занимают верхний слой, а в гаджете Apple там размещена память, а процессор же расположен на среднем.

Отличительной особенностью P30 Pro считается наличие четырех камер. В устройстве датчик изображений подает RGB-сигналы, а фильтр RYYB улучшает качество передачи цвета. Еще один момент, который стоит отметить, в P30 Pro добавлены камеры Sony ToF. Причем Huawei использует их не только для приложений дополненной реальности, но и для автофокуса.

Напомним, тестирование на Geekbench показало, что P30 Pro отстаёт по производительности от флагмана Samsung и немного не дотягивает до iPhone XS Max. В последнее время всё больше критики звучит в адрес Huawei. Похоже скоро компания может потерять долю на рынке, если ситуация не докажет высокое качество своих смартфонов.