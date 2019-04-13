Galaxy S10 5G уделал iPhone XS: Эксперты сравнили смартфоны Apple с Samsung и пришли к неожиданному выводу

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Техно-блогеры называют новинку от Samsung не просто вишенкой на торте, а самим тортом.

Накануне эксперты видеоканала Phone Battles на YouTube сравнили смартфоны Apple с Samsung и пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что Galaxy S10 – это действительно 10 лет инноваций в области мобильных технологий и открытие невероятных возможностей гейминга.

Специалисты сравнили смартфон Samsung Galaxy S10 5G с самым дорогим флагманом Apple, который вышел в 2018 году и наделал немало шума. Батл прошел по самым разным параметрам. Начиная с проверки скорости включения, до проверки камер, причем Galaxy S10 5G обзавелся четвертой основной камерой, в то время как у оппонента всего две.

В процессе испытания были запущенны игры Fortnite и PUBG, открыты приложения Chrome и Geekbench. Во всех этих испытаниях Galaxy S10 5G уделал iPhone XS. Что касается камеры, то на удивление экспертов, Samsung перестал лажать и показал прекрасные результаты. Как в плане качества, так и в цветопередаче. Сами эксперты не смогли назвать полноценного победителя, поскольку в выборе смартфона каждый отталкивается от своих предпочтений.

Известно, что Galaxy S10 5G получил возможность поддержки сетей 5G, однако первое время данная функция будет действительна лишь в Корее и нескольких городах США. Кроме этого он обзавелся крупнейшим в истории смартфонов из серии Galaxy S экраном. Его диагональ составляет 6,7 дюйма, а аккумулятор получил ёмкость в 4500 мА·ч с ультрабыстрой зарядкой мощностью 25 Вт.