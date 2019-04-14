Искусственный интеллект выносит модный приговор консервативным вкусам людей

Сегодня, 04:00

В итальянском Милане представили стул, созданный в процессе общения людей-дизайнеров с системой машинного обучения.

Поставщик программного обеспечения Autodesk вместе со знаменитым выдумщиком Филиппом Старком, создали удобную мебель путем применения литьевого прессования. Перед разработкой уникального стула дизайнеры советовались с искусственным интеллектом. Люди задавали «умной» системе вопросы, как выпустить комфортную мебель с использованием минимума подручных средств. Причем стул должен способствовать тому, чтобы присевший на него человек чувствовал себя как можно лучше. После проведения анализа ИИ вынес модный приговор консервативным взглядам людей.

В итоге получилось весьма необычное кресло. Ответственные за проект сотрудники говорят, что уникальный дизайн стула должен вызвать интерес у потенциальных покупателей. Изготовленное кресло соответствует всем необходимым стандартам качества и прочности.

На данный момент неизвестно, попадет ли придуманный ИИ стул на прилавки магазинов или его всего лишь представили на модном показе и на этом всё закончится. В любом случае в будущем дизайнеры-люди станут гораздо чаще советоваться с искусственным интеллектом при создании мебели и прочих предметов.