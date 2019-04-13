Гибкие экраны ведут к провалу: OnePlus выпустит «умные» телевизоры вместо гибких смартфонов

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Об этом заявил генеральный директор компании Пит Лау в ходе своей поездки в Милан. Он уверен, что гибкие экраны не дают ничего нового, а потому абсолютно бесполезны, и ажиотаж на них скоро пройдёт.

Руководитель отметил, что, по его мнению, гибкие экраны ведут к провалу и падению продаж. Глава OnePlus объяснил, что не считает идею с гибким экраном совсем уж невыгодной. Он полагает, что она довольно перспективная, но не в телефонах. Руководитель встретился со студентами Европейского института дизайна. В ходе встречи он поделился планами компании на будущее. Вместо того чтобы следовать трендам и выпускать смартфоны с гибким экраном, он намерен расширить деятельность в других областях.

Так, он сообщил, что вместо складных гаджетов выпустит «умные» телевизоры. Суть их будет заключаться в следующем. Пит Лау уверен, что пульты дистанционного управления уже давно устарели. Вместо этого давно пора, по его словам, использовать искусственный интеллект. Он способен изучить привычки и предпочтения своего владельца и предоставить ему необходимую информацию.

Кроме того, глава OnePlus намекнул на разработки в сфере автомобильного бизнеса и офисной продукции вместо гибких смартфонов. Однако Лау пояснил, что о создании целого автомобиля говорить не стоит, но улучшение виртуального помощника может иметь место. При этом руководитель отметил, что «умный» телевизор – это не самый ближайший для реализации план, а вот автомобильные и офисные устройства выйдут на рынок в течение нескольких лет.