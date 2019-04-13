Личный ассистент и тренер в одном браслете: Компания Lerbyee представила «умного» помощника за 1600 рублей

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Фитнес-браслеты покоряют мир, однако качественный товар стоит хороших денег. Lerbyee GT103 не уступает таким популярным брендам, как Xiaomi Mi Band и Apple Watch.

Накануне, компания Lerbyee представила своего нового «умного» помощника GT103. По словам самих разработчиков, фитнес-трекер станет прекрасным приобретением и поможет владельцу лучше контролировать состояние своего здоровья. Цена такой новинки на AliExpress варьируется в районе 5000 рублей, однако сейчас его можно приобрести всего лишь за 1600 рублей.

Это не только водонепроницаемое устройство, но еще личный ассистент и тренер в одном браслете. Он оснащен тонким металлическим корпусом (9,5 мм), который предоставляет уровень защиты IP67 по стандарту. В его дизайне нет ничего лишнего, а 2,5D-стекло покрывает 1,3-дюймовый сенсорный IPS-дисплей. Как в любом другом «умном» гаджете, в GT103 есть датчик сердцебиения, расположенный на внутренней стороне браслета.

Такие функции, как отслеживание количества пройденных шагов, калорий. Для тех, у кого сидячая работа и в целом малоподвижный образ жизни, идеально подойдет функция с напоминанием размяться.

Lerbyee GT103 запросто подключаются к телефону с помощью Bluetooth. Они могут сообщать о входящих звонках, сообщениях или любых других уведомлениях. Кроме этого, через них можно управлять прослушиваемой музыкой.