Это не космос бороздить: Космонавт Артемьев показал навыки игры в WoT

Вчера, 23:08

Оказалось, он совершенно не разбирается в компьютерных играх.

Космонавту Олегу Артемьеву гораздо проще бороздить просторы космоса, нежели сражаться в Word of Tanks (WoT). Летчик-испытатель чувствовал себя полным лузером, поскольку для достижения успеха в танковом симуляторе тоже требуются определенные навыки. Космонавт Артемьев показал, на что он способен в рамках WoT, но его умений хватило не на много. В первом бое летчик уничтожил геймера под ником Элеонора, после чего его танк тоже взорвали. В День космонавтики Артемьеву не удалось отделаться одной игрой в WoT. Ему пришлось отвечать на вопросы игроков.

Геймеры интересовались, есть ли процедура посвящения в космонавты. Как выяснилось, неформальных отношений между летчиками-испытателями нет. Настоящим испытанием они считают сдачу всевозможных экзаменов и тестов. Во время проверок 100 экспертов имеют право задавать будущим космонавтам множество вопросов даже не по теме. Причем результаты сданного экзамена действительны на протяжении всего трех лет. По истечении этого времени приходится проходить проверку повторно.

Артемьев рассказал, что на МКС космонавты поднимают себе настроение едой. Любимым лакомством американских летчиков-испытателей является творог с орехами. Российские космонавты обменивали его на морепродукты. Оказывается, пища на МКС считается настоящей валютой. Артемьев назвал Землю космическим кораблем, на котором все люди перемещаются в пространстве.