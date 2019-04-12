В Fortnite появилась возможность вызывать мёртвых товарищей по команде

Вчера, 23:00

Теперь геймеры имеют право менять онлайн-идентификатор в сервисе PlayStation Network.

В мире видеоигр произошли потрясающие изменения. Геймеры в Fortnite отныне могут вызывать мёртвых товарищей по команде в определенных местах на картах после перезагрузки фургонов. Представители компании Sony говорят, что введенные изменения коснутся большинства игр, разработанных в 2018 году и позже. Однако в некоторых шутерах трансформации могут вызвать ошибки, потерю данных и приобретенного оружия. С сегодняшнего дня каждый геймер имеет право поменять имя в Fortnite, но это может привести к непредвиденным и нежелательным последствиям. Нужно ли идти на такой шаг, юзерам придется решать самостоятельно.

Любители Fortnite с энтузиазмом восприняли новость об изменениях. Вернуть мёртвых партнеров по команде пользователи смогут в течение 90 секунд после получения карты, которая появится на месте перезагрузки трупа уничтоженного геймера. Новыми возможностями игра напоминает шутер Apex Legend, созданный студией Respawn Entertainment.

Fortnite – это симулятор выживания, в котором участники состязаются за право находиться под Солнцем. В данной игре геймеры преодолевают препятствия, собирая по пути различные предметы, воюют и занимаются строительством.