Microsoft выпускает «проблемные» обновления ОС ради поддержки Windows 10

Сегодня, 19:00

Владельцы ПК массово жалуются на «зависания» компьютеров после загрузки обновлений ОС.

Апрельские патчи нанесли больше вреда юзерам, нежели пользы. Оказывается, обновления от Microsoft плохо повлияли на ПК с антивирусами Avast и Sophos для всех версий ОС кроме Windows 10. Редмондский гигант давно продвигает свою последнюю разработку, пытаясь депопуляризовать предшественников. Несмотря на все старания, компании Microsoft не удаётся отучить пользователей от Windows 7. Эта ОС в настоящее время остаётся самой востребованной и любимой. Похоже, IT-гигант решил пойти обходным путём, дабы сделать Windows 10 популярнее. Не исключено, что Microsoft умышленно выпускает «проблемные» обновления ОС ради поддержки новой версии программы.

В этом случае становится понятным, почему апрельские патчи вызвали некорректную работу исключительно более старых операционных систем. Проблемы объясняются якобы конфликтом между антивирусами и обновлениями ОС.

Изначально Microsoft хотела прекратить поддержку Windows 7 в 2020 году, но решила растянуть этот срок на три года. Причиной этому выступает высокий интерес пользователей к данной ОС. Вероятно, организация желает с помощью обновлений изменить предпочтения юзеров ради популяризации Windows 10, поскольку не видит другого выхода из создавшейся ситуации.