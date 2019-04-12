Следом за Twitter: Суд оштрафовал Facebook на 3000 рублей по рекомендации Роскомнадзора

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Компания Марка Цукерберга может расплатиться по предъявленным счетам всего за одну секунду.

Московский суд оштрафовал Facebook на 3000 рублей по рекомендации Роскомнадзора, поскольку IT-гигант отказался перенести данные о российских пользователях в РФ, как того требовало ведомство. Детище Цукерберга пошло следом за Twitter. Ранее Роскомнадзор наказал владельцев микроблога на такую же сумму. Вот только штраф при сравнении с доходами названных компаний кажется смехотворным. Например, Facebook хватит всего мгновения, чтобы выплатить указанную сумму, после чего она сможет и дальше не воспринимать всерьёз требования российского ведомства.

Если Роскомнадзор хочет, дабы его рекомендации выполняли, необходимо найти более эффективные рычаги давления. Ведь каждому понятно, что если цена нарушения оценивается суммой, которую Facebook зарабатывает за секунду, то отношение к таким штрафам будет пренебрежительное. Представители IT-гиганта даже судебное разбирательство не восприняли всерьёз, решив не приходить на слушание дела.

Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter придерживаться местных законов. Согласно принятым в 2015 году нормам, компании обязаны хранить и совершать манипуляции с личными данными российских пользователей в РФ. Организациям дали время для выполнения требований, но их руководство проигнорировало рекомендации ведомства.

Марк Цукерберг перед разбирательством дела заявил, что его социальная сеть не станет хранить данные юзеров в странах, где не соблюдаются права человека. Вместе с тем предприниматель не назвал конкретных государств.