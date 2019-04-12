HTC готовит к запуску бюджетный смартфон с 6Гб ОЗУ

Сегодня, 16:10

Об этом сообщили в Geekbench. Новинку могут представить уже в следующем квартале.

В компании HTC уже говорили, что в этом году хотят сосредоточиться на производстве бюджетных и флагманских смартфоно, а вчера в бенчмарке Geekbench появилась новая модель смартфона HTC 2Q7A100. Скорее всего, это не окончательное название гаджета. Выходит, что компания уже готовит к запуску новый бюджетный смартфон.

Известно, что он будет работать на базе Android 9.0 Pie, иметь процессор Qualcomm Snapdragon 710 и 6 Гб ОЗУ. Каким будет дисплей и камера в Geekbench не указали. Если это будет бюджетная новинка, как и говорили ранее в компании, то можно предположить наличие экрана Full HD+ и двухмодульной камеры с высоким разрешением.

Больше никакой информации о новом гаджете найти не удалось, однако если он тестируется в бенчмарке, то запуск уже близко. Есть вероятность, что пользователи увидят его в следующем квартале.