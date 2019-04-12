«Видно, как днём»: Lenovo показала ночную съёмку камерой Z6 Pro

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Производители показали режим Night Mode на будущем флагмане китайской компании Lenovo.

Менее двух недель осталось до официального выхода смартфона Lenovo Z6 Pro. Мероприятие запланировано в китайской столице на 23 апреля. Сотрудники компании с начала года активно подогревают интерес к своему флагману, периодически анонсируя и демонстрируя различные нововведения устройства. Одним из основных элементов современного гаджета является камера, к которой у пользователей возникает особое внимание. На днях Lenovo показала возможности камеры смартфона Z6 Pro.

Специально для потенциальных покупателей в Lenovo продемонстрировали ночную съёмку будущим флагманом в режиме Night Mode. В Сети появились две фотографии ночного города, которые вызвали положительную оценку у пользователей. Многие отметили высокое качество снимков, на которых улицы и автомобили видно отчётливо, как днём. Ночная съёмка станет не единственным преимуществом Lenovo Z6 Pro. Известно, что камера смартфона сможет работать в режиме макросъёмки, делая качественные снимки мелких объектов на расстоянии 2,39 сантиметров. Кроме того, гаджет оснащён функцией Hyper Video, подробности которой ещё не разглашались.