Acer представила ноутбук-трансформер Spin

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Acer выставила на продажу ноутбук Spin 3, новейший ноутбук-трансформер пополнил ряды популярных моделей.

Огромная мощность, функциональность, долгое время работы без подзарядки и большой размер экрана является большим плюсом Acer Spin 3. Ноутбуку подарили процессор Intel Core i7 последнего поколения с графическим аддоном NVIDIA GeForce MX230, твердотельным накопителем PCIe емкостью до 512 Гб, винчестер на 1 Тб.

Хоть это трансформер но весит всего 1,7 килограмм, из-за этого носить сумку с ноутбуком будет легко. Рамка толщиной в 9,6 миллиметров, а это 79% соотношения экрана к корпусу. Экран можно повернуть на все 360 градусов, что дает возможность использовать ноутбук в качестве планшета или удобного телевизора, можно повернуть для игр или работы. Встроен 14-дюймовый сенсорный дисплей в режиме планшета, имеет разрешения Full HD, с поддержкой одновременного вода данных со стилуса и касаний.

Если пользоваться ноутбуком вне дома, скажем на природе, то 12 часов постоянной работы обеспечены. Функция заметок позволит предотвратить потерю ценной информации. Стилус заряжается внутри корпуса, так что забыть важную деталь не получиться забыть.

В ноутбук встроено 2 динамика с чистым и громким звуком в любом режиме. Поддерживается Windows10, что обеспечит более быструю и плавную работу. Гигабитный Wi-Fi-модуль 5 ГГц с технологией MU-MIMO дает возможность не терять связь с коллегами или клиентами.

Acer Spin 3 появится в России уже в июле, с ценником в 40 000 рублей.