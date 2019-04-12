Эксперты выявили опасные уязвимости приложений по вызову такси

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Хакеры с легкостью взломают приложения по вызову такси, «Роскачество» нашло десятки уязвимостей.

Организация «Роскачество» утверждена правительством Российской Федерации. Задачей организации является исследования всех видов товара и интернет-приложений на качество.

8 приложений, таких как: Faster, «Яндекс.Такси», Maxim, Rutaxi, Gett, Uber Russia, «Везет» и «Ситимобил» прошли тест на качество. Результаты оказались не высокими.

Тест качества оценивался по «пятибальной» системе. Основной показатель программ для Android составил 4,16, в то время как у iOS – 3.81. Выявлены слабые алгоритмы шифрования и хеширования, а реализация SSL абсолютно не безопасна.

Были проведены тесты по безопасности личных данных клиентов. Результаты были еще хуже. Банковские карты, персональные данные и передача файлов легко взламывается простейшей вредоносной программой.

Эксперты пришли к выводу, что все 8 приложений не безопасны и их стоит улучшить, взяв в основу безопасность банковских карт и личных данных.