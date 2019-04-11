Экономия 2000 рублей: Владелец iPhone 7 показал, как самостоятельно починить смартфон

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Отказавший микрофон гаджета можно отремонтировать в домашних условиях.

Пользователь сообщества Pikabu поделился с владельцами iPhone 7 методом решения проблемы с поломкой микрофона. Данный узел довольно часто выходит из строя, вследствие чего хозяин устройства либо не может разговаривать по телефону вообще, либо его голос на другом конце линии будет звучать с помехами. В сервисном центре устранение неполадки обойдется клиенту в 2000 рублей в среднем.

Для успешного ремонта микрофона iPhone 7 нужно знать, где на плате расположен узел, отвечающий за звук. Его еще называют аудиокодек. Часто бывает, что испорчена контактная площадка, маленькие медные квадратики на плате, под кодеком. Испорченную контактную площадку можно восстановить маленькой медной проволочкой, соединив ножки. После того, как пользователь проделал вышеописанную процедуру, микрофон iPhone 7 заработал, но при разговоре постоянно шипел. Ищем два фильтрующих конденсатора (на фото) емкостью 4,7 микрофарад. В примере с Pikabu один конденсатор оказался на 5,9. Дальше остается взять данный элемент с любой другой ненужной платы и поставить вместо испорченного. Таким образом, можно самостоятельно починить свое устройство, а это дополнительная экономия средств.