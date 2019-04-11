Расстояние в долларах? Маршруты Google Maps могут превратиться в квест по заработку денег

Сегодня, 12:15

Привычные адреса исчезнут с поисковика, а вместо них на картах появятся названия предприятий, который заплатили за свою рекламу.

Лучшая поисковая система готовится изменить привычный мир до неузнаваемости, превратив Google Maps в печатный денежный станок. При этом 1 миллиард пользователей начнет видеть те компании, которые оплатили Google Maps рекламу и купили место в результатах поиска.

Насколько это будет «удобно», судите сами. На любой запрос относительно местонахождения объекта ответы перестанут быть релевантнымы. Они превратится в обзор ресторанов, магазинов, банков и прочих сервисов. Интересы пользователя, в таком случае, будут на последнем месте, потому что маршруты Google Maps могут превратиться в настоящий квест по заработку денег, естественно, не для юзера.

Монетизировать любой ресурс, конечно, нормально. Но измерять расстояние в долларах просто опасно, особенно, если пользователь находится за рулем. Ориентируясь на запрос, сервис также будет автоматически генерировать для юзера персональные рекомендации: заправка там, налево к McDonald's, мойка машин справа, а за углом автосалон и прочая отвлекающая от дороги информация.

Альтернатива есть. Можно использовать другие сервисы, хотя вероятнее всего они тоже пойдут по этому пути, как только Google Maps обкатает инновацию.