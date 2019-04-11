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Прикоснуться к научному открытию решились даже шутники, которым область пространства-времени похожа на глаз, мнимые перспективы и даже Пенсионный фонд РФ.

Вчера состоялось знаковое для науки событие. Сразу в шести странах одновременно презентовали первый в истории изучения космоса снимок чёрной сверхмассивной дыры. Пока учёные с восторгом и умилением пытались связать изображение с законами физики, в соцсети разгорелась новая битва за успех. В Сети назвали ТОП-5 мемов про фото чёрной дыры. Естественно, говорить об открытии учёных стали сразу же все ресурсы с пометкой «юмор», ведь интерес к теме исследований часто прослеживается у создателей мемов. В пятёрку самых крутых и смешных мемов по версии Сети попало фото, на котором область пространства-времени сравнили с зрачком глаза. Не обошлось и без конфузов, ведь не менее популярным стало фото ассоциации чёрной дыры с яблоком.

Остаётся загадкой: автор намекал на схожесть с известным «яблочным» брендом, или же просто первая ассоциация успешно сработала. Также в ТОП-5 самых распространённых в Сети мемов стал снимок, на котором чёрную дыру сравнили с Пенсионным фондом РФ.

Трудно говорить, что имел в виду, автор этого мема, но он свободно стал одним из самых просматриваемых. Также свою долю славы на открытии учёных получили одинаково два похожих мемасика, которые также имеют цель высмеять научное открытие.

Таким образом, в Сети назвали ТОП-5 мемов про фото чёрной дыры. Претендовать на оценку учёных эти творения не смогут, но они подарили немного юмора всем пользователям Сети.