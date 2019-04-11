ПК Apple Mac упали в продажах на родном рынке сильнее, чем на глобальном

Сегодня, 10:56

Рынок ПК в целом упал на 4,6% - по данным Gartner.

На первом месте по продажам ПК осталась компания Lenovo, которая продала 13,2 миллиона ПК, в результате чего показатель роста составил 6,9 процентов. На втором месте с огромным отрывом расположилась компания HP, рост которой составил 0,8 процентов – продано 12 миллионов ПК. Тройку открыла компания Dell, реализовавшая продажи 10 миллионов ПК, рост – 1,5%.

Компания Apple, некогда являвшаяся лидером – расположилась на 4-ом месте со спадом продаж на 2,5 процента. Далее Asus – 7,3 процента падения, следующая компания Acer – 13,2% спада продаж.

Все вышеуказанное показывает ситуацию на мировом рынке. Примечательно, что данные по США показали, что продажи Apple на родном американском рынке просели больше чем на глобальном – 3,5 процента против 2,5.