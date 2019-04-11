Samsung представила новинку Galaxy A80 с «поворотливой» камерой

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Особенностью «смарта» от компании Samsung является поворачивающаяся камера.

10 апреля Samsung Electronics представила модель нового смартфона Samsung Galaxy A80 в рамках презентации компании.

Основная «фишка» Galaxy A80 в выдвижной камере, которая при этом поворачивается. Производитель утверждает, что камера выдвигается с задней крышки и поворачивается, когда необходимо сделать «селфи».

Камера на смартфонах Samsung никогда не подводила качеством, и Galaxy A80 не исключение, утверждают эксперты. 48 Мп – разрешение камеры – так заявлено от производителей.

Камера также оснащена функцией 3D-съемки не только для фото, но и для видео. Функция предполагает автоматическое определение расстояния до снимаемого объекта. Также аппарат отличается ультраширокоугольным модулем, угол которого при съемки составляет 123 градуса.

Смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 730G, который будет работать на операционной системе Android 9.0 Pie.

В продажу новый гаджет поступит 27 мая, по цене 49 999.