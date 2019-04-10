Эталонный разгром: Мониторы Philips бросят вызов «неубиваемым» LG

Вчера, 23:33

Стильный дизайн, утончённость, невероятные технологии, сочная картинка и уникальный эффект присутствия превратят игровой процесс в незабываемое наслаждение.

Развитие технологий делает невозможное возможным. Именно так буквально следует воспринимать последние мониторы Philips, которые бросят вызов самым «неубиваемым» мониторам LG. Philips выпустил сразу 4 новинки.

Philips 241B7QGJ – образец энергоэффективности. На 85% состоит из переработанного пластика, оснащен технологией PowerSensor, способной понижать яркость экрана на время отсутствия пользователя, а заодно экономит до 80% электроэнергии. IPS-матрица устройства имеет разрешение FullHD и отличный угол обзора. Дополнительный комфорт обеспечивают LowBlue и Flicker-free. Регулировать положение монитора и угол наклона можно с помощью эргономичной подставки.

Philips 329P9H. Новинку отличает непревзойдённая точность цветопередачи, которая особенно выигрышно смотрится на мониторе диагональю 32 дюйма с разрешением 3840×2160. Работа со стандартным офисным приложением и объектами 3D будет одинаково комфортна в 4К. Порт USB Type-C позволяет подключить другие мобильные устройства и работать с максимальным комфортом. Кроме того, монитор можно использовать с двух компьютеров одновременно благодаря MultiClient Integrated KVM. Встроенная веб-камера не мешает работать, «выезжая» исключительно по «требованию клиента». Новинка идеально подходит для работы с изображениями.

Philips 222B9T – уникален. Сенсорный 22-хдюймовый дисплей может распознать 10 одновременных нажатий, защищен от пыли и влаги. Устройство имеет технологию SmoothTouch и набор периферийных разъёмов. Идеально подходит для гостиничного бизнеса, торговых сетей, предприятий общепита, то есть пригоден для активного использования в «полевых» условиях. За регулировку цвета и насыщенности подсветки отвечает технология SmartContrast, а LowBlue и Flicker-Free защитят глаза пользователя.

И наконец, 32-хдюймовый Philips Momentum 326M6VJRMB с разрешением 4К, подсветкой Ambiglow и гибкой настройкой положения. Это мечта любого геймера. Он по-настоящему кру и создан специально для виртуальных сражений. Частота обновления 60 Гц и технология Ultra Wide-Color делают картинку четкой, сочной и непрерывной. Отдельно стоит отметить Adaptive Sync. Она не допускает разрыва изображения и делает качество картинки безупречным. Усиливает эффект подсветка Ambiglow. Благодаря этой технологии картинка как бы выходит за рамки монитора, отражаясь в свечении позади экрана, что делает эффект присутствия максимально реалистичным. Остается только оптимизировать наклон и высоту монитора, и можно идти в бой.

Все четыре новинки, очевидно, достойны самых высоких наград, так что уместно будет заметить, что на этот раз Philips устроил конкурентам эталонный разгром.