Проблемы с интернетом решены- Google выпускает новый Chrome, экономящий до 98% трафика

Сегодня, 05:00

Новый браузер Chrome 75 выйдет в мае, получив новую функцию «lazy-loading» (ленивая загрузка), которая экономит до 98% интернета – рассказал начальник технического отдела Google Chrome.

Проблемы с интернетом решены, новая технология будет загружать только видимую область экрана, так же элементы страницы: картинки, видео и 3D анимацию. Благодаря данной функции значительно снижаются затраты интернета.

Пользователей будет ждать новый дизайн, шрифты и множество новых функций.

Google выпускает новый Chrome, экономящий до целых 98% трафика. Работники отдела технологий браузера уже провели несколько тестов. Если загружать страницу с большим количеством данных, то потратите 10Мб, если запустить новую функцию, то всего 251Кб. Данные были подтверждены, с условием не листать страницу до конца.

Изначально функция планировалась на мобильные телефоны, но команда Chrome решили подключить ее на современных платформах: android. iOS, macOS, Linux, Chrome OS. Технология уже запущена на Chrome Canary.

Один из ведущих лиц Google рассказал, что их компания занимается более масштабной работой, которая порадует всех пользователей, но сейчас это тайна.