Сегодня, 15:25

Утром пользователи многих стран не смогли воспользоваться видеохостингом Youtube. К 11 часам (по МСК) было зафиксировано 215 сообщений об ошибках.

Сервис аналитики неполадок веб-сайтов Downdetector сегодня зафиксировал массовый сбой в работе популярного видеохостинга. В ночь на 10 апреля пользователя начали фиксировать проблемы с входом, а к полудню количество сообщений об ошибках на Downdetector достигло пика. Большинство проблем пришлись на просмотр видео, а некоторые пользователи попросту не смогли авторизоваться в сервисе и сталкивались с ошибками в работе хостинга.

Стоит отметить, что проблема носила общемировой характер, так как проблемы с YouTube испытывали пользователи из Белоруссии, Японии, России и других стран. На данный момент количество сообщений о проблемах упало до 50, но жалобы продолжают поступать.

Напомним, в работе YouTube произошел масштабный сбой не впервые в этом году. В начале февраля большинство пользователей из США не смогли войти в свою учетную запись, а 28 февраля проблема повторилась в общемировом масштабе – почти половина аудитории видеохостинга не смогла зайти на сайт.