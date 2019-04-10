В Сеть слили снимки OnePlus 7 с 5G - «Убийца флагманов» получит тройную камеру

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Новинка получит безрамочный дисплей и тройную камеру на 48 Мп.

В социальной сети Weibo пользователи нашли изображения нового смартфона от OnePlus. Как и предполагалось, новинка получила безрамочный дисплей. Подтвердилась и другая особенность – выдвижная фронтальная камера. На ее наличие напоминает отсутствие каких-либо отверстий на дисплее.

Характеристики модели тоже впечатляют. В основе OnePlus 7 лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 855 c 8-ядерным процессором Kryo 485. Максимальная тактовая частота процессора достигает 2,8 ГГц, а в режиме энергосбережения работают лишь «запасные» - по 1,8 ГГц. Любители качественной графики по достоинству оценят ускоритель Adreno 640, который сможет воспроизводить видео в формате 8К. На «борту» смартфона 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечит высокую скорость работы в условиях многозадачности, а 256 ГБ внутренней памяти позволят хранить объемные приложения.

Дисплей с разрешением Full HD+, вероятно, выполнен по технологии IPS. Его диагональ составляет 6,6 дюйма, а полезную площадь не отнимает камера и динамик. OnePlus 7 будет работать под управлением новейшей ОС Android 9.0. Зачем в Сеть слили снимки OnePlus 7 с 5G? Не исключено, что таким образом производитель подогревает интерес перед скорой презентацией. Стоит отметить, что «убийца флагманов» получит тройную камеру, а его стоимость обещает быть весьма демократичной.