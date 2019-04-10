Облачное решение для HR представила F2FGroup в центре инноваций СКОЛКОВО

Сегодня, 09:06

На конференции HR and Technology в центре инноваций СКОЛКОВО компания F2FGroup представила облачное решение 151 EYE.



Система за считанные минуты по голосу может выявить 22 профессиональных качества соискателя и определить риски, связанные с ним. Кроме того, решение значительно сокращает время на подбор персонала и снижает затраты на поиск кандидатов.



Борис Фрол, гендиректор F2FGroup, рассказал, что проверить соискателя на пристрастие к алкоголю, раскрытие коммерческой тайны, причастность к кражам, а также узнать о наличии у человека важных профессиональных качеств система 151 EYE позволяет уже на первом собеседовании. Интервью проводится удаленно – всю работу выполняет IVR-бот: он звонит кандидату и по скрипту задает вопросы. После этого программное обеспечение готовит отчет, не требующий дополнительной интерпретации специалиста – выявленные риски и преимущества выделены различными цветами в зависимости от интенсивности. Точность оценки составляет 96%, при этом система исключает фактор социальной желательности при ответах собеседника на вопросы.