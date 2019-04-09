Firefox запретит сайтам следить за пользователями

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Новая версия браузера Firefox получит защиту от cookies-файлов, которые следят за пользователем даже после удаления файлов cookie.

В новой редакции Mozilla Firefox разработчики особое внимание уделят безопасности. В частности, были разработаны механизмы противодействия распространенным угрозам, вроде «неудаляемых» cookie-файлов, и вирусов, превращающих ваше устройство в ферму для майнинга криптовалют.

В первом случае речь идет о скриптах, широко распространенных в маркетинге. Они позволяют составить максимально подробный портрет пользователя, вплоть до размера окна, в котором находится та или иная программа. Теоретически, в настройках сайта можно запретить подобные действия, но практика показала, что чаще это не работает. В скором времени, функция появится в новой версии браузера Firefox. Стоит отметить, что кроме Mozilla данным аспектом пользовательской безопасности никто не озаботился.

Помимо противодействия отслеживанию, новые версии браузера смогут противостоять cryptomining-скриптам. Это программы, которые могут завладеть ресурсами вашего ПК для майнинга криптовалют третьими лицами. Большинство браузеров могут противостоять подобным угрозам инструментами блокировки рекламы, но новинка от Mozilla позволяет выделить именно cryptomining-угрозы.

Новый функционал сначала представят в тестовой бета-версии Firefox 67, которая появится в ближайшее время, а после отладки будет показан окончательный вариант – Firefox 68.