На те же грабли: Продажи линейки Galaxy Note 10 принесут Samsung горы убытков

Сегодня, 18:26

Дыры в безопасности и некачественные камеры уничтожат репутациию новых фаблетов.

Из-за господства Apple на рынке смартфонов и восхождения более дешёвых китайских брендов уже сейчас тысячи коробок с Samsung Galaxy S10 простаивают на складах магазинов без должного внимания со стороны покупателей. Продажи линейки Galaxy Note 10, скорее всего, принесут Samsung горы убытков, так как южнокорейская компания вряд ли успеет исправить все изъяны своих новых флагманов, которые разочаровали большинство критиков. Выход новой серии фаблетов намечен на третий квартал нынешнего года, поэтому уже сейчас специалистам Samsung следует бегать сломя голову, пытаясь решить проблемы с невзрачной съёмкой на основные камеры в условиях недостаточной освещённости, сканер отпечатков пальцев, который можно обмануть менее чем за пять минут, а также множество других недостатков. К тому же в Сети появились слухи, что прямой конкурент Apple намерен выпустить целых четыре модели Galaxy Note 10, как и произошло с линейкой Galaxy S10.

Очевидно, Samsung стоило бы сосредоточить свои усилия на создании одной «заряженной» версии фаблета, а не распылять своё внимание на производство ряда девайсов сомнительного качества. К тому же в последних флагманах от Samsung присутствует крайняя уязвимость в системе безопасности, в которой смартфон можно разблокировать благодаря изображению лица владельца без непосредственного трёхмерного сканирования его внешности. Вряд ли южнокорейские инженеры, занятые выпуском 5G-версии S10+, успеют за несколько месяцев справиться с таким количеством огрехов, выпустив обновлённое устройство, в корне отличающееся от своих предшественников. Именно поэтому акционеры Samsung рискуют наступить на те же грабли, позволив главам компании производить некачественные и невероятно дорогие устройства без должного спроса на них.