Yandex курит в сторонке: Скрытые возможности Gmail заставят отказаться от других почтовых сервисов

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Перевод текста, звонки, самоуничтожающиеся сообщения и многое другое доступно совершенно бесплатно.

В данный момент портал Gmail от Google является безоговорочным лидером среди прочих «почтовиков», так как сервисом корпорации пользуются более полутора миллиардов человек. Такую популярность объясняют скрытые возможности Gmail, которые заставят практически любого пользователя раз и навсегда отказаться от других почтовых сервисов. По сравнению с почтой от Google, «абонентский ящик» Yandex нервно курит в сторонке, ведь поисковый гигант сумел внедрить в своё детище немыслимое количество технологий, к тому же сделав их абсолютно бесплатными. Пользуясь Gmail, пользователи могут наслаждаться автоматической сортировкой входящих сообщений, ведь для них предусмотрен как общий раздел, так и разграничение по напоминаниям из соцсетей, спамом и промоакциями. Также с помощью данного сервиса можно запросить денежный перевод и осуществить отсылку финансов выбранному контакту, даже не покидая фирменное приложение или полную версию сайта.

Кроме того, владельцам почты от Google позволяется переводить тексты входящих сообщений практически со всех известных языков, осуществлять отложенную отправку сообщений и вовсе ставить таймер, по истечении которого выбранные письма будут уничтожены для сохранения конфиденциальной информации. Люди, использующие этот почтовый сервис, могут также заручиться поддержкой виртуального помощника Google Assistant, который способен автоматически отвечать на определённые виды сообщений и достраивать целые предложения в ходе их написания для сохранения уймы времени. Вишенкой на торте скрытых возможностей Gmail является возможность осуществления бесплатных звонков между абонентами почты, однако, данная функция пока доступна лишь жителям Канады и США.