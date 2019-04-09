Шутки кончились: Xiaomi значительно повысит цены на смартфоны в России после скандала в «Связном» - мнение

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Сразу несколько стран могут лишиться доступной китайской техники.

Компания Xiaomi год за годом завоёвывала доверие потребителей в странах СНГ, выпуская современные гаджеты по весьма демократичным ценам. Недавно в Беларуси в магазине «Связной» произошёл большой скандал, так как работники центра мобильной связи записали оскорбительное видео, сохранив его на смартфоне, доставшемся озадаченному покупателю. Проверяя файлы на приобретённом устройстве, пользователь обнаружил видеоролик, в котором продавцы высмеяли качество смартфонов Xiaomi, сравнив его с фекалиями, а также призвали всех отказаться от покупки товаров данной фирмы. Новость о публичном унижении китайской компании её бизнес-партнёрами сразу же обрела популярность, после чего представители техногиганта разорвали своё сотрудничество с сетью магазинов «Связной» в Беларуси. Как известно, китайцы умеют постоять за свою честь, придерживаясь строгих моральных принципов, поэтому после скандала в Минске, Xiaomi, на что указывает попавшее в Сеть мнение, значительно повысит цены на смартфоны в России, Украине, а также в Беларуси.

Дело в том, что скандал произошёл на фоне девятилетнего юбилея китайской компании, которая добродушно устроила грандиозную распродажу со скидочными купонами на несколько миллионов долларов. Вряд ли китайцы оставят без внимания такой плевок на свою репутацию от славян, ведь за долгие годы сотрудничества с европейским рынком подобный шокирующий инцидент происходит впервые. По-видимому, шутки кончились, и Xiaomi не ограничится увольнением недальновидных работников минского «Связного». Повышение цен на китайские смартфоны, пусть и временное, сильно ударит по карману россиян, но прибыль «обиженная» компания будет получать всё так же стабильно, ведь даже с учётом возросших ценников смартфоны техногиганта окажутся гораздо дешевле своих прямых конкурентов.