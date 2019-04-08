Неидеальная надёжность: В Telegram из-за бага можно читать даже удалённые сообщения

Вчера, 22:56

Павел Дуров сильно преувеличивает уровень защищённости своего мессенджера.

В Telegram заметили баг, позволяющий читать даже удалённые сообщения, которые отправляются в общий чат. Обнаружил уязвимость один из пользователей и сразу же рассказал о недостатке мессенджера в Сети. Оказывается, Telegram можно назвать неидеальной надёжностью, хотя его основатель Павел Дуров отзывается о своём детище, как о чём-то совершенном. Бизнесмен позиционирует приложение, как самое надёжное из всех имеющихся в наличие. На самом деле эти слова являются просто рекламой. В Telegram тоже есть уязвимости, он далеко не идеален.

Увидеть баг можно собственными глазами в версии приложения для ПК в последнем обновлении. Он проявляется при отправке сообщения в чат. При удалении переписки пользователей послание остается видимым. В версии мессенджера для ОС Android данной ошибки нет. В Сети уже появилась критика в адрес Telegram. Вероятно, Дуров предпримет действия ради спасения репутации программы и баг в ближайшее время исправят. Ведь в противном случае отношение к Telegram со стороны юзеров сильно изменится. Стоит напомнить, как пользователи массово начали переходить на другие виртуальные ресурсы, когда в Facebook выявили утечки личной информации.