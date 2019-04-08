Заводы остановятся? «Ростех» своим 3D-принтером для печати двигателей сделал прорыв в науке

Вчера, 23:30

Но цена у этого прорыва велика – тысячи людей могут остаться без работы, ведь теперь человеческий вклад будет не нужен.

«Ростех» выпустит 3D-принтер для печати ракетных двигателей в 2020 году. Компания сделала прорыв в науке, но для рабочих он может стать настоящей трагедией. Похоже заводы скоро остановятся в связи с применением 3D-принтера, поскольку производительность данного станка очень высока. В связи с увеличением выпуска продукции при минимальной вовлеченности людей в процесс, ожидаются массовые сокращения штата на промышленных предприятиях. В результате применения 3D-принтера в машиностроении и на авиационных заводах могут появиться толпы безработных. Ведь одна такая машина берёт на себя функции многих сотрудников. После внедрения данной технологии вряд ли предприятия восстановятся. Более того, она позволяет выпускать изделия на 86% более лёгкие, нежели при стандартном производстве.

Выходит, 3D-принтеры очень выгодны владельцам предприятий, но они являются настоящим бедствием для простых работников. Однако при капитализме бизнесмены совершенно не думают об общественных потребностях и такой подход сейчас считается нормой. Использование новой технологии выгодно предпринимателям еще и тем, что нет необходимости в создании защитной атмосферы в рабочей камере, то есть расходы на её внедрение сокращаются. Получается бизнесмены экономят свои деньги на зарплатах и снижении себестоимости продукции, а рядовые сотрудники в скором времени окажутся никому не нужными.