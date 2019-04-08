Основной поставщик Apple выпустит новое поколение 5-нм чипов уже в следующем году

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В связи с этим ожидается увеличение производительности iPhone 11.

Основной поставщик компании Apple – производитель полупроводников TSMC выпустит новое поколение 5-нм чипов уже в следующем году. Эксперты говорят, что точный коэффициент усиления транзисторов составит 1,8. Поэтому увеличение скорости в ядрах Cortex A-72 достигнет 15%. Энергетическая эффективность чипов нового поколения станет выше, нежели у представителей 7-нм технологии. 5-нм схемы должны появиться в 2020 году. Вместе с тем запланировано существенное изменение дизайна iPhone 11 по сравнению с предыдущими моделями. Руководство компании Apple уже сейчас объявляет о значительном повышении производительности чипов в своих смартфонах. «Яблочный» гигант использует разработку TSMC в качестве рекламы новых моделей iPhone.

В настоящее время очень распространенными считаются процессоры Kirin 980 и Snapdragon 855. В них используется 7-нм архитектура. Эксперты думали, что на этом технологический процесс замедлится, поскольку создавать микросхемы еще меньшего размера довольно проблематично. Однако на смену этим чипам постепенно придут более крошечные и ждать начала новой эпохи осталось не так долго.