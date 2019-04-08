Asus после смартфона-слайдера взялся за игровые флагманы нового поколения

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Компания выпустит в конце лета новый игровой смартфон Asus ROG с улучшенной памятью и увеличенным экраном.

Не успели утихнуть обсуждения после вчерашнего анонса смартфона-слайдера от Asus, как компания объявила о создании игрового смартфона нового поколения. По прогнозам разработчиков, обновленный Asus ROG выйдет в продажу в третьем квартале этого года. Эксперты отмечают, что игровые флагманы фирмы способны вернуть ей лидирующие позиции на мировом рынке технологий. Помогать Asus в данном секторе будет известный разработчик мобильных игр – компания Tencent.

Подробностей своего будущего игрового флагмана Asus пока не раскрывает, но некоторые детали уже известны. В отличие от первой версии смартфона ROG, новая модель будет основана на более мощной платформе Snapdragon 855. Компания планирует также увеличить оперативную память устройства с 8 до 12 ГБ. Предыдущая модель Asus ROG имела дисплей с диагональю 6 дюймов. Новый экран будет больше, но неизвестно на сколько. А вот увеличивать количество камер разработчики не торопятся, акцентируя внимание, что ROG является именно игровым флагманом компании.