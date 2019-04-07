Прошло 30 лет: Windows 10 научилась безопасно извлекать USB-накопители без вмешательства

Вчера, 23:00

Пользователи ПК со временем научились правильно прекращать работу флешки, а теперь снова вынуждены привыкать к новшествам от Microsoft.

В Windows 10 в сборке 1809 Microsoft меняет настройку по умолчанию, которая применяется к USB-накопителям и другим съемным носителям. Это изменение означает, что политика по умолчанию, применяемая к съемным устройствам хранения данных, - это «Быстрое удаление», а не «Повышенная производительность», так что теперь вы можете просто извлечь устройство, не задумываясь. Изменение вступает в силу в связи с выходом обновления за октябрь, и Microsoft объясняет, что: «Windows определяет две основные стратегии это «быстрое удаление» и «повышение производительности». Обе функции контролируют взаимодействие системы с внешними устройствами хранения, такими как флэш-накопители USB или внешние накопители с поддержкой Thunderbolt .

Начиная с Windows 10 версии 1809, по умолчанию применяется политика «Быстрое удаление». Если включена указанная опция, нет необходимости использовать процесс «Безопасное извлечение устройства», но производительность может снизиться. Можно использовать параметр «Повышение производительности», который можно включать и отключать для каждого устройства в отдельности. Как это сделать правильно Microsoft объясняет.

Первым делом нужно подключить устройство к компьютеру, затем щёлкнуть правой кнопкой мыши «Пуск» и выбрать «Проводник». В проводнике идентифицировать букву или метку, связанную с устройством (например, USB-накопитель (D :)). Щелкнуть правой кнопкой мыши «Пуск» и выбрать «Управление дисками». В нижней части окна щёлкнуть правой кнопкой мыши ярлык устройства и выбрать «Свойства». После этого следует отдать предпочтение любому из двух вариантов. Microsoft предлагает, чтобы при выборе опции «Повышенная производительность» пользователи также выбрали «Включить кэширование записи на устройстве».

«Если вы используете политику «Повышение производительности», вы должны использовать процесс «Безопасное извлечение устройства» для его удаления. Если вы удалите или отключите устройство, не следуя инструкциям по безопасному удалению, вы рискуете потерять данные», - говорят эксперты.

Таким образом, прошло 30 лет и Windows 10 научилась безопасно извлекать USB-накопители без дополнительного вмешательства. Что будет дальше - остаётся лишь догадываться.