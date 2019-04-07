Вода уничтожит Windows? Microsoft разорится из-за экологических проблем - эксперт

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В 2018 году убытки мировых лидеров, среди которых и Microsoft, достигли 38 миллиардов долларов. Всему виной обычная вода, а точнее, экологические водные проблемы, которые имеют глобальный масштаб и влияют на бизнес.

Известный американский эксперт Майк Скотт опубликовал статью, в которой отметил огромные риски для мировых лидеров, связанные с водой. Теперь угроза перешла на новый уровень. По словам специалиста, даже такого гиганта, как Windows она может уничтожить.

Дело в том, что для бизнеса вода важна так же, как и для людей. Многие компании имеют возможность работать только благодаря ей. Однако водные ресурсы, хоть и являются возобновляемыми, они не бесконечны. В результате проведённого исследования было установлено, что 75% мировых компаний подвержены серьёзным рискам из-за экологических проблем. Основные из них сводятся к загрязнению воды и истощению водных ресурсов.

Представители компании отметили, что такое положение дел способно нанести ущерб бренду, а также привести к потере лицензии на деятельность в определенных регионах. Всё это неизбежно приводит к огромным убыткам. По данным на 2018 год, лидерами в области управления водными ресурсами являются AstraZeneca, Microsoft, Diageo и L'Oreal. Тем не менее, Маск Скотт полагает, что даже их вода уничтожит, если остальные компании не изменят свою политику. L'Oreal разорится, если тенденция продолжится.

Очень большая проблема состоит в водозаборе. С 2015 по 2018 год его объёмы в предпринимательской деятельности увеличились на 50%. Больше всего это заметно для сельского хозяйства и компаний, работающих в сфере продуктов питания. Кейт Лэмб, директор по водной безопасности CDP, отметила, что сейчас нужно срочно менять политику. В настоящий момент доступ к качественной воде для всех невозможен, а это именно та цель, к которой нужно стремиться.