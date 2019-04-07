iTunes уйдёт в прошлое: Apple хочет заменить приложение

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Главной причиной стало неудоство сервиса для пользователей, сообщают разработчики. Кроме того, Apple анонсировал Apple TV+ и намерен переместить туда из iTunes все фильмы и шоу.

О планах «яблочного гиганта» сообщил iOS-разработчик Стив Троутон-Смит. Он опубликовал в своём профиле социальной сети Twitter соответствующую запись. По словам разработчика, компания хочет заменить популярное приложение другими более специализированными программами.

Известно, что iTunes включает в себя разнородный контент, среди которого можно найти и музыку, и фильмы, и шоу, и подкасты. По мнению многих, из-за этого сервис стал абсолютно неудобным для использования. Предположительно, IT-гигант разработает программы, для конкретных категорий, чтобы разделить весь имеющийся контент.

Известно, что приближается летняя конференция Apple. Она пройдёт с 3 по 7 июня в Калифорнии. Троутон-Смит указал, что не стоит ждать от компании быстрых перемен. По его мнению, iTunes действительно скоро уйдёт в прошлое, однако, перед этим Apple обязательно анонсирует приложения и сервисы, которые придут ему на смену.

Ещё один вопрос, который будет интересовать СМИ на предстоящей конференции, заключается в складном iPhone. Известно, что на днях инсайдеры раскрыли информацию о возможном дизайне гаджета. Некоторые предположили, что компания возвращается к истокам, другие уверены, что компания намерена получить патент не на конструкцию смартфона, а на материалы, которые позволят сделать устройство гибким.