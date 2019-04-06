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Агентство протестирует пять новых прототипов среды обитания на аппарате близ спутника Земли.

Агентство NASA объявило об испытаниях окололунной космической станции Lunar Gateway, которые предназначены для обеспечения нормальных условий существования астронавтов. Компания анонсировала реализацию проекта после высказываний Дональда Трампа. Глава США сделал громкое заявление, что американские астронавты высадятся на Луну уже в 2024 году. Следом за высказыванием президента, NASA объявляет о запуске Lunar Gateway в 20-х годах XXI века. Планируется провести первую космическую экспедицию на этой станции длительностью один месяц. Количество жилых модулей в аппарате постоянно увеличивают.

В NASA обещают предоставить астронавтам пригодное для жилья место. Lunar Gateway в переводе с английского означает «Лунные Врата». Американцы хотят проложить путь на естественный спутник Земли и говорят о начале новой эпохи. В их планы входит строительство на Луне промышленных предприятий и населенных пунктов. Сначала создадут жилье для ученых и космонавтов. Затем на Луне разовьют производство, появятся учебные заведения, начнут добывать полезные ископаемые. Постепенно там появятся семьи исследователей и безлюдные территории начнут заселяться.

Возможно из естественного спутник Земли сделают некий перевалочный пункт на пути к Марсу. На Луне планируют заправлять ракеты, предназначенные для дальнейшего освоения космоса. Не исключены новые войны за захват территорий на спутнике. Уже сейчас между ведущими мировыми странами с огромным научным потенциалом ведется неофициальная борьба за освоение Луны.

На данный момент лидером гонки являются США. Однако большую конкуренцию им составляют Китай и Россия. Аналитики прогнозируют «звездные войны» в грядущем.