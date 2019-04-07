Популярность киберспорта растёт ежегодно: В Сети назвали самые популярные видеокарты за 15 лет

Сегодня, 05:00

Самой популярной видеокартой сейчас стала GeForce GTX 1060, а компания AMD в ТОПы и вовсе не попала. На фоне роста геймерской индустрии, количество игровых ПК вырастит на 40%, что даст толчков развитию новых видеокарт.

Недавно специалисты одного из тематических YouTube-каналов назвали самые популярные видеокарты, которые были выпущены за последние 15 лет. Данные аналитиков основывались на информации, предоставленной Steam и игровой компанией Valve за разные годы.

На последнем месте разместились видеокарты из 2004 года. Тогда самыми популярными устройствами была серия GeForce со средней ОЗУ в 260 МБ и частотой в 1,7 ГГц.

Через год в топе оказалась видеокарта AMD Radeon 9600 и 9800, а затем пьедестал заняла GeForce 6600. Стоит отметить, что к концу 2009 года среднее количество ядер в устройстве начало достигать 2, объём ОЗУ наконец перерос 512 МБ.

Как бы то ни было, в современном мире объём оперативной памяти зачастую больше 10 ГБ, а количество ядер выросло уже до 4. Сейчас пользователи отдают предпочтение GeForce GTX 1060, а компания AMD в ТОПы попадать и вовсе перестала.

Стоит отметить, что такой рост производительности видеокарт и количества их продаж напрямую связан с развитием киберспорта. Так, эксперты прогнозируют, что уже к 2023 году рынок игровых компьютеров станет больше на целых 40%. Популярность киберспорта также растёт с немалыми темпами, примерно ежегодно на целых 10%. Это не только даст толчок к развитию видеокарт, но и поднимет спрос игровых ПК до отметки в 65 млн штук в год, уверенны аналитики.