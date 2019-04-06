Проигрывает на всех фронтах: Холодильники LG ломаются вдвое раньше заявленных 20 лет

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На производителя подали групповой иск из-за проблем с компрессором.

Холодильники LG ценового диапазона 1400-7000 долларов США ломаются вдвое раньше заявленных 20 лет, говорят эксперты. В связи с этим владельцы бытовой техники пожаловались на компанию. Основной проблемой некорректной работы холодильников LG являются компрессоры – центральная часть устройства. Сотрудники компании-производителя говорили, что срок эксплуатации холодильных камер составляет 20 лет. На практике морозильная техника LG функционирует практически вдвое меньше. В итоге владельцы холодильников несут дополнительные расходы на ремонт комплектующих, что им очень не нравится. Причем жалобы на продукцию LG начали поступать массовые.

Эта компания в данный момент проигрывает на всех фронтах, ведь борьба на рынке смартфонов для нее уже почти закончилась печально. В отрасли бытовой техники LG тоже чувствует себя совсем не комфортно. Массовые жалобы покупателей не делают чести производителю. С такой статистикой LG в обозримом будущем рискует остаться без дохода и обанкротиться.

Ранее пользователи жестко критиковали смартфоны данной компании. Нелестные отзывы имели под собой реальное основание, ведь у гаджетов LG возникали проблемы с программной частью. Устройства по неизвестным причинам начинали перезагружаться и после этого превращались в бесполезное железо.