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Использование вредоносного ПО в гаджетах увеличилось практически в два раза в 2018 году, заявили в «Лаборатории Касперского». Ежемесячно жертвами кибермошенников становятся владельцы двух миллиардов мобильных устройств.

Эксперты назвали ТОП-4 способа для защиты любого Android-смартфона от вирусов, дабы обезопасить юзеров от проделок хакеров. По оценкам Google, ежемесячно потенциальными жертвами кибермошенников становятся владельцы двух миллиардов мобильных устройств. В связи с этим технические специалисты назвали признаки зараженного телефона и объяснили, как защитить аппарат от вредоносных приложений. Пользователям нужно бить тревогу, если их смартфоны вдруг начинают разряжаться слишком быстро. Конечно основной причиной данной проблемы считается устаревший аккумулятор. Однако не стоит сбрасывать со счетов и вирусы. Необходимо периодически проверять какие приложения установлены на устройстве. Если пользователь вдруг обнаружит программу, которую ранее не устанавливал, то у него есть причины для беспокойства. Вредоносные приложения меняют настройки гаджетов. На это тоже необходимо обращать внимание.

Для защиты смартфонов от вирусов нужно выполнять несложные действия. Во-первых, требуется скачивать программы исключительно из проверенных источников. Во-вторых, следует постоянно обновлять систему Android. В-третьих, необходимо устанавливать качественные антивирусы. В-четвертых, желательно проявлять бдительность. Лучше всего быть в курсе относительно вредоносного ПО. Для этого требуется мониторить Сеть, смотреть тематические видеоролики. Периодически нужно очищать смартфоны от программного мусора с помощью антивирусов или специальных приложений. Выполняя эти несложные действия, пользователь минимизирует риск заражения гаджета вирусами.