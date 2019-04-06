Миллиардеры знают правду: Главный акционер Apple отказался от использования iPhone

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Богач построил громадную империю без продвинутых гаджетов, и продолжает избегать их до сих пор. Имея 80 миллиардов, Уоррен Баффет продолжает пользоваться обычной «раскладушкой» от Samsung за 20 долларов.

С тех пор, как между Apple и Google вспыхнула вражда, представители этих компаний уже не раз следили за тем, чтобы их работники пользовались исключительно смартфонами собственного производства. Похоже, руководству Apple так и не удалось склонить главного акционера корпорации к использованию iPhone, так как инвестор Уоррен Баффет до сих пор предпочитает пользоваться обычным сотовым телефоном. Баффет имеет значительную долю «яблочных» акций, но при этом они не мешают ему пользоваться продукцией прямого конкурента купертиновцев – компании Samsung. Журналисты были шокированы, узнав, что человеку с состоянием более 80 миллиардов долларов для ведения бизнеса достаточно обычной раскладушки Samsung SCH-U320, стоимость которой не превышает и 20 долларов. Многие богачи наживают целые состояния, экономя на всём подряд, но этого нельзя сказать про Уоррена Баффета, поэтому становится очевидным, что пользование обычным телефоном без каких-либо инновационных «приблуд» - его осознанный выбор.

Похоже, лишь миллиардеры знают правду о том, что большинство современных технологий навязывается наивным покупателям в качестве необходимых мер по улучшению качества жизни. Однако, отсутствие сканера отпечатка пальцев, тройной камеры или дисплея с разрешением 4к не помешало Баффету построить многомиллиардную империю, став третьим в списке самых богатых людей мира. То, что главный акционер Apple отказался от использования iPhone, которые могли доставаться ему практически даром, является доказательством того, что гаджеты ценой более тысячи долларов не смогут привести бизнесменов в успеху. Потраченные на новомодные флагманы денежные средства, очевидно, лучше было бы инвестировать в прибыльный бизнес, а не расстаться с ними ради устройства, в котором 95% всех функций попросту не используются.