Компания Palm выпустит мини-смартфон с 3-дюймовым дисплеем

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Компания TCL решила возродить бренд Palm. Новый смартфон получит рекордно малые размеры и 3-дюймовый экран.

Когда-то давно в мире не было смартфонов и планшетных ПК, а верхом мобильных вычислительных систем считались коммуникаторы и КПК. Тогда-то компания Palm создала одноименную операционную систему. Но времена изменились, и на новом рынке не нашлось места для заслуженного производителя. Но недавно подтвердились слухи о возрождении бренда Palm. Более того – первым продуктом компании станет один из самых миниатюрных смартфонов.

Устройство под названием Palm Pepito оснастили 3,3-дюймовым дисплеем, что обусловило компактные размеры. Длина мини-смартфона составляет всего 7,5 см, а ширина – 4,5 см. Ввиду повального увеличения экранов современных смартфонов, такое решение выглядит странным. Но, по мнению представителей Palm, новинка станет альтернативой смарт-часам, которая не займет много места в кармане. Кроме того, управлять смартфоном можно будет одной рукой, что в наше время встречается редко.

В основе Pepito лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 435 с частотой в 1,4 ГГц и видеоускорителем Adreno 505. Также новинка получит простую камеру, которая сможет снимать видео в HDR. Остальные характеристики необычного устройства пока хранятся в секрете.

Стоит отметить, что известие о подобном возрождении Palm вызвало непонимание у пользователей сети. В частности, потребители сетуют на необычный размер экрана. С одной стороны – он больше чем у многих смарт-часов, но для полноценной работы его все еще недостаточно. Так, у iPhone SE размер экрана составлял 4 дюйма, чего хватало для комфортного использования одной рукой, а ограничений в работе не возникало.