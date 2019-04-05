Восстание машин? Голосовые помощники Alexa и Google Assistant могут работать автономно

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Пользователи сети заметили излишнюю «самостоятельность» голосовых помощников. Так, помощники Siri, Amazon Alexa и Google Assistant могут без ведома хозяина выполнять команды.

Сегодня все больше людей использует голосовых помощников, которые позволяют экономить драгоценные секунды стремительной жизни. Одно слово может заменить многие манипуляции с экраном смартфона, вызвав такси или найдя необходимое расписание. И если раньше голосовые помощники воспринимались как игрушки, то сегодня им доверяют банковские счета и конфиденциальную информацию. А насколько это безопасно?

В прошлом году руководство Amazon обвинили в несанкционированной записи телефонных разговоров их помощником Alexa. По словам пользователя гаджета, его телефонный разговор был записан, а после – передан третьему лицу. Когда ситуацию придали огласке, специалисты Amazon успокоили пользователей, назвав случившееся «маловероятным совпадением». По мнению представителей компании, Алекса «услышала» в разговоре фразу, вызывающую определенное действие. Тем не менее запись разговора и отправка записанного файла – это два действия.

Нередки случаи «недопонимания» команд голосовыми помощниками. Так, 6-летний ребенок из Техаса решил спросить у «Алексы» - будет ли у него игрушечный домик, на что помощник среагировал своеобразно – в интернет-магазине был оформлен заказ на соответствующую игрушку.

Помимо «совпадений» и недостатков программы, голосовой помощник может быть активирован злоумышленниками. Так, паре американских студентов удалось незначительно отредактировать известную песню таким образом, что «подслушавший» ее помощник Siri самостоятельно перевел деньги с банковского счета. Правда, завершить операцию без прохождения идентификации голосовой помощник пока не может.

Также, французские и китайские ученые практически одновременно нашли способ «беззвучного» взлома голосовых помощников в смартфоне. Речь идет о передаче радиосигнала с соответствующими командами, которые может «словить» гарнитура смартфона, играющая роль антенны. Подобным образом китайские исследователи смогли дистанционно включить камеру и отправить несколько снимков на указанные номера. При этом смартфон оставался заблокированным, оставляя своего хозяина в неведении.