Австрия успешно завершила испытания воздушного такси

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Испытания воздушного такси EHang 216 в Вене завершились успехом. Аппарат создавался экспертами Австрии и Китая.

Испытания решили провести на стадионе Generali Arena.

Создатели EHang 216 готовятся к массовому производству, потому что все этапы тестов пройдены, испытание завершилось 100% победой.

На данный момент, воздушное такси не поступит в продажу, из-за большого количества бумаг, правовых соглашений, лицензий, которые нужны для дальнейшего продвижения в мировой рынок.

FACC занялись разработкой трассы, на которой аппарат пройдет обкатку, максимально приближенной к городу Вена.

EHang 216 это дрон на автопилоте, с весом 340 килограмм, и максимальной скоростью в 150 км/ч. К сожалению, кабина рассчитана только на 2 пассажира, но это ненадолго, поскольку компания будет модифицировать аппарат до вместительности в 4 пассажира.