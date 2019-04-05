Oppo раскрыла характеристики камеры своего нового смартфона Reno

Сегодня, 16:41

10-кратное приближение позволит использовать смартфон в качестве бинокля, а 48-мегапиксельная камера гарантирует высокую четкость изображения.

Китайская компания Oppo 10 апреля готовится выпустить в продажу свой новый смартфон Oppo Reno. С начала 2019 года в Сеть стала просачиваться информация о различных характеристиках устройства, однако наибольший интерес вызывала именно камера. Сегодня представители концерна наконец-то раскрыли все подробности. Зум камеры Oppo Reno гарантирует 10-кратное увеличение изображения без потери качества. Для сравнения, такие же параметры имеют многие бинокли начального уровня.

Смартфон компании Oppo будет оснащен 48-мегапиксельной камерой IMX586, разработанной Sony. Данная матрица позволяет работать с кадрами 8000х6000 пикселей, что раньше использовалось только в профессиональных камерах. Компания Oppo раскрыла не только характеристики камеры своего нового смартфона Reno. Известно, что в гаджет будет встроен двухчастотный датчик GPS, позволяющий обнаружить устройство с более высокой точностью. Предварительные заказы на данный смартфон уже принимаются. Он будет выпускаться в трех вариантах корпуса: зеленом, синем и классическом черном.