От победы Apple не спастись: Прибыль Samsung упала на 60% после выхода Galaxy S10 и гибкого Galaxy Fold

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Руководство корейского IT-гиганта обнародовало часть финансового отчета за первые три месяца 2019 года. Несмотря на громкие новинки, прибыль Samsung упала более чем на $6 млрд.

Аналитики Samsung начинают подводить итоги первого квартала текущего года. Опубликованные данные демонстрируют существенное падение финансовых показателей. Так, операционная прибыль сократилась до $5,4 млрд – это на 60,4% ниже прошлогодних показателей. А выручка составила $45,7 млрд, что на $6 млрд ниже уровня 2018 года.

По мнению аналитиков, резкое снижение продаж вызвано падением спроса на комплектующие. В частности, отмечается значительное снижение продаж дисплеев и модулей памяти. Не менее печально дела обстоят с традиционно прибыльным подразделением по производству смартфонов. Даже после выхода на рынок нового флагмана Galaxy S10 и инновационного гибкого смартфона Galaxy Fold от провала не удалось спастись. Руководство Samsung считает, что виной тому несвоевременный старт продаж. Премьера Galaxy S10 состоялась 20-го февраля – под конец отчетного периода.

Но потребители и независимые эксперты придерживаются иного мнения. Недавно в сети появилась информация о завышенной стоимости флагмана от Samsung. Авторы издания Tech Insights разобрали Galaxy S10, подсчитав стоимость комплектующих, использованных в смартфоне. С учетом затрат на сборку и тестирование, S10 оценили в $420. При этом, его розничная стоимость составляла $1160. Говоря иначе, маркетологи Samsung заложили маржу в размере 1,5 себестоимости изделия. Это с учетом того, что китайские конкуренты предлагают аналогичные по качеству и производительности смартфоны на порядок дешевле. Не исключено, что именно подобная политика ценообразования стала причиной падения прибыли Samsung, и победы над извечными конкурентами из Apple с ней не добиться.

Справедливости ради отметим, что авторы Tech Insights разобрали и iPhone Xs Max стоимостью в $1099. Выяснилось, что с него американская компания получала $415 долларов чистой прибыли. Тоже немалый показатель, но не стоит забывать, что Samsung находится в позиции догоняющего, которая предполагает увеличение конкурентных преимуществ, но складывается впечатление, что от победы Apple компании уже не спастись.